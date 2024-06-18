Политолог рассказала, что Россия может предложить Северной Корее Политолог Силкина: Россия может предложить КНДР новейшие технологии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия может предложить Северной Корее новейшие технологии, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Марина Силкина. По ее словам, Москва также предложила пересмотреть санкции в отношении Пхеньяна.

Политолог отметила, что поездка президента России Владимира Путина в Северную Корею — это залог сотрудничества на ближайшие годы. Она добавила, что актуально и развитие туризма в КНДР для россиян. Кроме того, важно экономическое сотрудничество, сельское хозяйство, логистика и военно-техническое сотрудничество.

Учитывая последние тенденции, полагаю, что предметом обсуждения на встрече будут вопросы развития стратегического партнерства. Так, на недавнем заседании Совбеза ООН российская сторона предложила пересмотреть режим бессрочных санкции в отношении КНДР, и, скорее всего, этот вопрос тоже будет предметом обсуждений в ходе визита Путина, — объяснила эксперт.

Ранее Пхеньян, столицу КНДР, перед визитом Владимира Путина украсили его портретами, российскими флагами и приветственными плакатами. Лозунги посвящены дружбе и сплоченности двух стран. Флаги РФ и Северной Кореи появились даже на фасадах высоток.

До этого стало известно, что Путин запланировал визит в КНДР 18–19 июня. Уточняется, что глава государства после Северной Кореи отправится во Вьетнам.