Улицы Пхеньяна украсили флагами России и портретами Путина

Фото: Анастасия Савиных/ТАСС

Приветственный баннер на здании аэропорта накануне государственного визита президента РФ Владимира Путина

Пхеньян, столицу КНДР, перед визитом президента РФ Владимира Путина украсили его портретами, российскими флагами и приветственными плакатами, пишет Telegram-канал SHOT. Лозунги посвящены дружбе и сплоченности двух стран. Флаги РФ и Северной Кореи появились даже на фасадах высоток.

Портреты Путина и приветственные растяжки установили также по обеим сторонам дороги из аэропорта Пхеньяна. Стоит отметить, что лозунги на плакатах написаны на русском и корейском языках. Эта поездка в КНДР станет для главы государства второй — он был в Пхеньяне в начале первого президентского срока, 19−20 июля 2000 года.

Ранее Кремль опубликовал статью Путина для северокорейского газеты «Нодон синмун», которую он написал в преддверии своего визита в Пхеньян. Издание является центральным органом ЦК Трудовой партии КНДР и выходит с 1 ноября 1945 года. Тираж газеты составляет примерно 1,5 млн экземпляров. «Нодон синмун», в свою очередь, заметила, что по случаю визита Путина северокорейская столица наполнена атмосферой радости и ликования.

Визит Путина в КНДР запланирован на 18–19 июня. Уточняется, что глава государства после Северной Кореи отправится во Вьетнам.