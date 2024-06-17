Стало известно, когда Путин посетит КНДР Кремль: Путин посетит КНДР 18–19 июня

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын, Владимир Путин

Президент России Владимир Путин планирует нанести визит в КНДР 18–19 июня, сообщает пресс-служба Кремля. Уточняется, что глава государства после Северной Кореи отправится во Вьетнам.

По приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына Владимир Путин 18–19 июня посетит с дружественным государственным визитом Корейскую Народно-Демократическую Республику, — указано в сообщении.

Во Вьетнам Владимир Путин прибудет 19–20 июня, добавили в пресс-службе. В Ханое у российского лидера запланированы встречи с генсеком ЦК Коммунистической партии Нгуен Фу Чонгом, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук выразил мнение, что Северная Корея может стать для России боеспособным союзником. Военный эксперт допустил, что председатель КНДР может предложить РФ свою помощь в специальной военной операции в вопросе технологий. Так, по его словам, калибры северокорейских снарядов совпадают с российскими.

Как уточнил эксперт, Россия, в свою очередь, может предложить КНДР свои технологии и союзников в вопросе реорганизации армии, которая необходима по опыту ведения боевых действий на Украине. Матвийчук подчеркнул, что США санкционной политикой добились объединения стран: Ирана, КНДР и России. Он также допустил, что в ходе предстоящего визита в Северную Корею президент РФ Владимир Путин будет вести переговоры не по военному, а по экономическому союзу.