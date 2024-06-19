Виктор Сидоренко

«Не чувствует себя связанным»: один ход Путина вызвал тревогу в Германии Bild: визит Путина в КНДР стал шагом к новому мировому порядку

19 июня 2024 в 09:02

Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын (справа) во время церемонии официальной встречи на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне