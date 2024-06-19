Визит президента России Владимира Путина в КНДР стал шагом к новому мировому порядку, в котором не действуют старые правила, заявил эксперт немецкого Фонда им. Фридриха Науманна Фредерик Шпор. По его словам, глава РФ «больше не чувствует себя связанным старыми санкциями».
Он (Путин. — NEWS.ru) больше никоим образом не чувствует себя связанным старыми санкциями. Он стремится к построению нового мирового порядка, в котором старые правила не действуют и где он сам задает новые правила, — приводит газета мнение эксперта.
Профессор Венского университета, эксперт по КНДР Рюдигер Франк считает, что визитом в КНДР российский президент оказывает давление на союзников США в регионе — Южную Корею и Японию. В Сеуле и Токио опасаются, что Москва передаст Пхеньяну современные военные технологии в ответ на западные поставки оружия Киеву.
Это может воспрепятствовать расширению масштабов поддержки Украины со стороны этих стран (Южной Кореи и Японии. — NEWS.ru), — заявил он изданию.
Открывая переговоры с российским лидером, председатель КНДР Ким Чен Ын отметил роль Москвы в поддержании стратегического баланса в мире, а также поддержал проведение спецоперации на Украине. По его мнению, отношения России и Северной Кореи вступают в период нового расцвета, который даже нельзя сравнивать с советским периодом.