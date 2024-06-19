Путин высказался о возможности военно-технического сотрудничества с КНДР Путин не исключил возможности военно-технического сотрудничества России и КНДР

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Владимир Путин и Ким Чен ЫН

Власти России не исключают возможности военно-технического сотрудничества с Северной Кореей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления по итогам переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Глава государства отметил, что партнерство может развиваться в соответствии с заключенным 19 июня договором о стратегическом взаимодействии, передает ТАСС.

Российская Федерация не исключает для себя военно-технического сотрудничества с Корейской Народно-Демократической Республикой в соответствии с подписанным сегодня документом, — сказал Путин.

Ранее председатель КНДР Ким Чен Ын перед началом переговоров с Владимиром Путиным заявлял, что Пхеньян на фоне осложнения обстановки в мире намерен укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой. По его словам, Северная Корея будет безоговорочно поддерживать всю политику РФ.

До этого президент России Владимир Путин и председатель Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух государств поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в столице КНДР Пхеньяне, которые продолжались порядка двух часов.