Россия и КНДР заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

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Владимир Путин и Ким Чен Ын

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, сообщает ТАСС. Лидеры двух стран поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в Пхеньяне, которые продолжались около двух часов.

Предполагается, что новое соглашение придет на смену договорам, заключенным между Россией и Северной Кореей в 1961, 2000 и 2001 годах. Подробности о содержании документа пока неизвестны.

Путин прибыл с визитом в КНДР 19 июня, это его первая поездка в Северную Корею за последние 24 года. Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков перед визитом Путина в Пхеньян обратил внимание, что лидеры обоих государств по итогам поездки могут подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Он отметил, что договор необходимо заключить на фоне глубокой эволюции обстановки в мире. Однако документ не будет направлен против других стран, резюмировал он.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит Путина в КНДР вызвал истерическую и судорожную реакцию у Запада. По словам дипломата, отчасти она объясняется исторической ненавистью Вашингтона к Пхеньяну.