Захарова указала на истерику Запада в связи с визитом Путина в КНДР Захарова: визит Путина в КНДР вызвал у Запада истерическую реакцию

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Церемония официальной встречи Владимира Путина председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном

Визит президента России Владимира Путина в КНДР вызвал истерическую и судорожную реакцию у Запада, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По словам дипломата, отчасти она объясняется исторической ненавистью Вашингтона к Пхеньяну.

Все, что Россия делает на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), а США называют это Индо-Тихоокеанским регионом, потому что им нужно переписать геополитические карты, будет вызывать в Вашингтоне, Лондоне и в НАТО в целом истерику, — сказала она.

По мнению дипломата, одной из причин «судорожной реакции» Запада является «историческая ненависть США к КНДР». Она отметила, что недружественные взаимоотношения между государствами сложились в связи с тем, что Пхеньян «не сдался и не сдается, потому что не хочет повторять путь той же самой Ливии».

Про нас я вообще не говорю, все, что мы делаем, вызывает вот эту чудовищную реакцию заокеанских демократизаторов, — добавила она.

Захарова подчеркнула, что Россия является частью Азиатско-Тихоокеанского региона и имеет полное право на собственную политику в этом пространстве. По ее мнению, азиатские страны демонстрируют намного более ответственный подход к выстраиванию международных отношений, чем члены НАТО.