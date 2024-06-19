Ким Чен Ын раскрыл намерения КНДР в отношении России Ким Чен Ын: КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

Фото: kremlin.ru

Ким Чен Ын и Владимир Путин

Пхеньян на фоне осложнения обстановки в мире намерен укреплять стратегическое взаимодействие с Москвой, заявил председатель КНДР Ким Чен Ын перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, которые приводит ТАСС, Северная Корея будет безоговорочно поддерживать всю политику РФ.

Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется. В такой ситуации мы намерены в дальнейшем укреплять стратегической общение с Россией, с российским руководством, — сказал он.

Северокорейский лидер выразил надежду, что в ходе переговоров обменяется с Путиным идеями и конструктивным мнением для активизации сотрудничества и взаимных обменов во всех областях между двумя странами. Также он заявил о намерении обменяться с президентом России мнениями по международным вопросам.

Президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын заключили договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух стран поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в Пхеньяне, которые продолжались около двух часов.

Предполагается, что новое соглашение приходит на смену договорам, заключенным между Россией и Северной Кореей в 1961, в 2000 и 2001 годах. Подробности о содержании документа пока неизвестны.