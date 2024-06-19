Путин прокатил Ким Чен Ына на Aurus и попал на видео

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Ким Чен Ын

В Telegram-канале журналиста Павла Зарубина появилось видео, как президент РФ Владимир Путин прокатил главу КНДР Ким Чен Ына за рулем автомобиля Aurus. Отмечается, что после поездки лидеры государств совершили совместную пешую прогулку.

Как отметил Зарубин, Путин и Ким Чен Ын почтили память советских воинов-освободителей Кореи. После этого коллеги смотрели торжественный концерт.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНДР Ким Чен Ын заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лидеры двух стран поставили свои подписи под документом по итогам личных переговоров в Пхеньяне, которые продолжались около двух часов.

Предполагается, что новое соглашение придет на смену договорам, заключенным между Россией и Северной Кореей в 1961, 2000 и 2001 годах. Подробности о содержании документа пока неизвестны.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что визит Путина в КНДР вызвал истерическую и судорожную реакцию у Запада. По словам дипломата, отчасти она объясняется исторической ненавистью Вашингтона к Пхеньяну.