В Кремле объяснили, сможет ли Россия помочь КНДР в случае необходимости Песков: Россия придет на помощь КНДР в соответствии с договором двух стран

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия при необходимости окажет помощь КНДР в соответствии с договором двух стран, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента РФ, которые приводит РИА Новости, участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области продемонстрировало, насколько эффективно функционирует это соглашение.

У нас же действует договор, и по этому договору стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать незамедлительную помощь друг другу, — подчеркнул Песков.

Главы России и КНДР утвердили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня прошлого года во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между двумя государствами от 9 февраля 2000 года.

Ранее президент России поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме ВСУ под Курском согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой. В частности, президент указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.