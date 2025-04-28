Руководство КНДР оценило эффективность своих солдат в Курской области «Нодон синмун»: власти КНДР оценили героизм подразделений под Курском

Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

Центральная военная комиссия Трудовой партии КНДР высоко оценила героизм подразделений вооруженных сил страны, принявших участие в операции в Курской области России, сообщила партийная газета «Нодон синмун». Лидер КНДР Ким Чен Ын отдельно похвалил боевой дух военных, подчеркнув их вклад в борьбу за справедливость.

Те, кто сражался за справедливость, — все герои и представители чести Родины. Боевой дух и героизм воинов, прославивших честь сильного победителя, будут вечно светить на пьедестале чести для будущих поколений, — заявил северокорейский политик.

В сообщении отмечается, что операция по освобождению Курской области и отражению нападения ВСУ завершилась победой. Руководство КНДР выразило гордость военнослужащими и их самоотверженным участием, отметив массовый героизм и храбрость бойцов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, как Северная Корея поддержала Россию в освобождении Курской области. По его словам, КНДР выполнила условия договора о взаимопомощи, активно участвуя в боевых операциях: их подвиг должен стать сигналом против неонацизма. Также Водолацкий отметил мужество российских бойцов и добровольцев, включая бригаду «Ветераны» и 11-ю гвардейскую десантную бригаду.