Появились снимки освобождавших Курскую область военных из КНДР

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Военный корреспондент Александр Гармаев опубликовал в своем Telegram-канале фото бойцов из Северной Кореи, которые, как утверждается, принимали участие в боях в Курской области. О полном освобождении региона от присутствия ВСУ стало известно 26 апреля.

Воины Северной Кореи, принимавшие участие в освобождении Курской области, — подписал снимок Гармаев.

На снимке шестеро военнослужащих позируют на фоне деревьев. Судя по окрасу листвы, фото было снято поздней осенью. В качестве опознавательного знака на шлемах военных прикреплена георгиевская лента.

Ранее Герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что самая боеспособная часть ВСУ отправлена в нокдаун в результате освобождения от оккупации Курской области. По его словам, противник практически уничтожен. Потерянную ВСУ технику восполняют, но запасы Запада не безграничны, подчеркнул Поддубный. Он добавил, что провал войск противника на территории России был неизбежен.

Известно, что 26 апреля российская армия освободила последний населенный пункт в Курской области — село Горналь. Таким образом, операция по освобождению региона от ВСУ полностью завершена, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Украина, по его словам, провалила планы по созданию стратегического плацдарма и срыву наступления ВС РФ в Донбассе.