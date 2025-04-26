Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области

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Владимир Путин

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту страны Владимиру Путину, что операция по освобождению Курской области полностью завершена, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Украинские войска были выбиты из приграничного региона, передает ТАСС.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских неонацистов, — заявил Песков.

Ранее заместитель начальника Главного военно-политического управления армии России, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщал, что украинские войска лишились возможности логистики в Горнале Курской области. Однако, несмотря на это, противник не оставляет попыток удержать данный участок из последних сил.

До этого Telegram-канал «Иди и смотри» сообщал, что российские войска уже завершают зачистку Курской области. Утверждалось, что в районе Горналя продолжаются активные боевые действия, успех которых может привести к полному освобождению региона. По данным канала, армия России также развивает наступление в Сумской области. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.