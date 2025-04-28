Мужчина с двумя палками пытался ворваться в школу В Москве мужчина попытался прорваться в школу на Северном бульваре в Отрадном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный мужчина попытался прорваться в школу № 1554 на северо-востоке Москвы, пишет «Российская газета» со ссылкой на источник. По данным информатора, он держал в руке что-то похожее на топор. Охранник заметил подозрительного гостя и нажал тревожную кнопку.

Отмечается, что на место происшествия прибыли бойцы спецподразделения и задержали мужчину. По словам местных жителей, он учился в этой школе. Учреждение расположено на Северном бульваре. Подробности случившегося уточняются.

MK.RU информирует, что мужчина держал в руках две палки, которые сначала ошибочно приняли за ножи. На месте происшествия работает полиция. Инцидент произошел в районе Отрадное.

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