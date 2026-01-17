Атака США на Венесуэлу
Что случилось с сыном Кадырова? Была ли авария, что с Чимаевым, награда

Рамзан Кадыров и Адам Кадыров Рамзан Кадыров и Адам Кадыров Фото: Михаил Синицын/РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом после слухов о серьезном ДТП с его участием. Что произошло с Адамом Кадыровым и бойцом UFC Хамзатом Чимаевым, была ли авария, за что сына главы ЧР сегодня наградили?

Была ли авария с участием Адама Кадырова, откуда эти слухи

Рамзан Кадыров написал в Telegram-канале, что его сын Адам, который является помощником главы Чечни, секретарем Совета безопасности республики, провел совещание с командирами силовых ведомств. Когда были сняты кадры, неизвестно.

«На повестке обсуждались вопросы подготовки к проведению предстоящих выборов в ЧР, обеспечения общественной безопасности на время их проведения, профилактики и борьбы с экстремизмом и работа подразделений ЧР в зоне проведения специальной военной операции», — сообщил Рамзан Кадыров.

Он также рассказал, что командир ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев передал Адаму Кадырову золотую медаль «За заслуги в повышении безопасности атомных станций». Награда была присвоена по приказу компании «Концерн Росэнергоатом». По данным главы Чечни, его сын был удостоен медали за содействие в организации охраны и обеспечении безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ходе спецоперации.

Слухи о ДТП Адам или Рамзан Кадыровы не комментировали.

Адам Кадыров Адам Кадыров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Канал «Осторожно, новости» утверждает, якобы «видео с совещания под руководством Кадырова-младшего было смонтировано вечером 15 января. Предполагаемая авария в Грозном случилась 16 января».

О возможной аварии сообщалось в публикации RTVI. Издание обратило внимание на появление информации о ДТП в ряде Telegram-каналов.

«Кортеж 18-летнего Адама Кадырова якобы попал в аварию вечером 16 января в Грозном. Он двигался на большой скорости и столкнулся с помехой на дороге, после чего автомобили в колонне якобы начали врезаться друг в друга. При этом никаких фото и видео предполагаемой аварии СМИ-паблики не выкладывали. Утверждается, что сначала Кадырова-младшего якобы доставили в Республиканскую клиническую больницу, дороги к которой были перекрыты. Сервисы „Яндекса“ и 2gis фиксировали пробки в районе предполагаемой аварии и больницы», — говорится в публикации.

Данные портала по отслеживанию полетов Flightradar24 также указывали на то, что санитарный самолет МЧС России Ан-148-100ЕМ, который еще называют «летающим госпиталем», одним днем слетал в Грозный и вернулся в Москву. Модуль на борту такого самолета оснащен новейшим медицинским оборудованием, которое позволяет в полете контролировать состояние пострадавшего и проводить терапевтические процедуры. Канал Alex Parker указывал, якобы во время полета в Москву транспондер был отключен.

Кроме того, паблики писали, что в том же ДТП якобы серьезно пострадал и погиб чемпион UFC Хамзат Чимаев. Издание «Чечня сегодня» назвало эту информацию не соответствующей действительности, сославшись на источник в окружении спортсмена. По его словам, Чимаев находится в Дубае и у него «все хорошо». Адам Кадыров в сообщении не упоминается.

Чимаев несколько дней ничего не публиковал в соцсетях, в комментариях пользователи спрашивают, жив ли он, но актуальной информации от него или его представителей не поступало.

