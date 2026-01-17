Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
17 января 2026 в 19:25

Гидрометцентр предупредил о морозах до -40 градусов в крещенскую ночь

Синоптик Макарова: в Забайкалье и Иркутской области похолодает до -40 градусов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В крещенскую ночь в Забайкалье и Иркутской области столбики термометров опустятся до -35–40 градусов, рассказала метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. В беседе с РИА Новости она добавила, что холода до -31–36 градусов прогнозируются также в Якутии, Омской, Томской и Тюменской областях.

Самые сильные морозы ожидаются в Сибири. Якутия, юго-запад Сибирского округа — Омская, Томская, Тюменская области — это регионы, в которых температура ниже 30 градусов, -31–36 ночью, а днем -24–29, — рассказала Макарова.

До этого стало известно, что в Иркутскую область пришли аномальные морозы — в отдельных частях региона температура воздуха составляет -50 градусов. Электроэнергия подается с перебоями, а на улицах находят трупы замерзших крыс. Местные жители стараются не выходить на улицу без необходимости.

Тем временем главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что период аномальных холодов в городе подходит к концу — температура начнет расти уже 18 января и к 20-му числу достигнет -1 градуса. Он отметил, что морозы, вероятно, вернутся позднее вместе с сибирским антициклоном.

синоптики
крещение
праздники
Якутск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам»: как пекли хлеб в Ленинграде
Россиянам рассказали о «судьбе» рубля в 2026 году
Нетаньяху забил тревогу из-за совета по управлению Газой
«Пусть она нытик»: Natan вступился за Дубцову после скандала на шоу
Россиянин пострадал при детонации вражеского дрона
«Выживание»: Трамп намекнул на проблемы противникам передачи Гренландии
Картошка по-деревенски с паприкой — мой любимый гарнир к курице гриль
Операция по спасению: как эвакуировали Эрмитаж в Свердловск
ЕС и МЕРКОСУР подписали соглашение на фоне протестов фермеров
РФ разнесла ВСУ вдрызг, шумиха вокруг наследства Алентовой: что дальше
Зеленского уличили в намерении лишить права голосования некоторых украинцев
В скандальном деле о взрыве в Сыктывкаре появился еще один фигурант
Трамп озвучил условие для освобождения европейских стран от новых пошлин
В Харькове начался сильный пожар после ударов ракетами
ЗИС: автомобили, которые помогли победить в Великой Отечественной войне
«Искандеры» стерли в порошок ТЭЦ в Харькове: где был удар 17 января
Трамп ввел пошлины против несогласных по вопросу Гренландии
В Индонезии исчез самолет с 11 человеками на борту
Евросоюз предупредили о «взрыве» бюджета в случае членства Украины
«Продал США»: Медведчук раскрыл условие согласия Зеленского на выборы
Дальше
Самое популярное
Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»
Общество

Заливаю творог яйцом и молоком — через 25 минут на столе творожное суфле «Золушка»

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно
Регионы

Атака на Рязань ночью 16 января: БПЛА влетел в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.