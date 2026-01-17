Гидрометцентр предупредил о морозах до -40 градусов в крещенскую ночь

В крещенскую ночь в Забайкалье и Иркутской области столбики термометров опустятся до -35–40 градусов, рассказала метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. В беседе с РИА Новости она добавила, что холода до -31–36 градусов прогнозируются также в Якутии, Омской, Томской и Тюменской областях.

Самые сильные морозы ожидаются в Сибири. Якутия, юго-запад Сибирского округа — Омская, Томская, Тюменская области — это регионы, в которых температура ниже 30 градусов, -31–36 ночью, а днем -24–29, — рассказала Макарова.

До этого стало известно, что в Иркутскую область пришли аномальные морозы — в отдельных частях региона температура воздуха составляет -50 градусов. Электроэнергия подается с перебоями, а на улицах находят трупы замерзших крыс. Местные жители стараются не выходить на улицу без необходимости.

Тем временем главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что период аномальных холодов в городе подходит к концу — температура начнет расти уже 18 января и к 20-му числу достигнет -1 градуса. Он отметил, что морозы, вероятно, вернутся позднее вместе с сибирским антициклоном.