Синоптик рассказал, ослабнут ли морозы в Петербурге к Крещению Колесов: период холодов в Петербурге сменится потеплением на Крещение

Период аномальных холодов в Санкт-Петербурге подходит к концу — температура начнет расти уже 18 января и к 20-му числу достигнет -1 градуса, сообщил главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале. Он отметил, что морозы, вероятно, вернутся позднее вместе с сибирским антициклоном.

Сейчас нас ждет потепление, уже 18 января температура воздуха начнет повышаться, 19 и 20 января в Санкт-Петербурге она в районе -1–3 градусов вместо крещенских морозов, про которые еще в начале этой недели говорил, но в атмосфере все меняется, — рассказал синоптик.

По словам специалиста, средняя температура января 2026 года в городе составляет -8,8 градуса, что делает его одним из самых холодных первых месяцев года в этом столетии.

Ранее ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что пик морозов в Центральной России ожидается 17–18 января. В эти дни, как он отметил, будет солнечно, в ночь с субботы на воскресенье температура опустится до -20 градусов.

До этого синоптик Михаил Леус заявил, что ночь на 16 января стала самой холодной в Москве за последние две недели. По его словам, температура на метеостанции ВДНХ опустилась до −12,1 градуса, более низкой в нынешнем году она была только 2 января.