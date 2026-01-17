Евросоюз предупредили о «взрыве» бюджета в случае членства Украины NZZ: вступление Украины в Евросоюз может навредить его бюджету

Возможное вступление Украины в Евросоюз навредит бюджету последнего, заявили в швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung (NZZ). По мнению аналитиков, на это повлияет большой сельскохозяйственный сектор страны при условии низкого ВВП.

Это сочетание факторов может перегрузить существующие системы трансфертов [внутри сообщества] и взорвать бюджет Европейского союза, — предупредили журналисты.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что обязательство Североатлантического альянса о необратимом движении Украины к членству в НАТО остается в силе. Он напомнил, что итоговое заявление саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году содержало четкую и недвусмысленную формулировку на этот счет.

До этого в Государственном департаменте США сообщили, что госсекретарь Марко Рубио провел переговоры с Марком Рютте. Центральными темами встречи стали украинский конфликт и вопросы арктической безопасности. Прежде Рубио назвал Соединенные Штаты единственной силой, способной добиться урегулирования кризиса на Украине, поскольку Вашингтон ведет диалог со всеми сторонами.