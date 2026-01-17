Как зарабатывать на автомобильном тюнинге прямо в своем гараже: 5 шагов

Тюнинг-ателье в гараже — как зарабатывать легально и что для этого нужно

Тюнинг-ателье — это небольшая мастерская, где люди с золотыми руками улучшают внешний вид автомобилей, занимаются установкой обвесов, декоративной подсветки, перетяжкой салона чехлами и другими видами стайлинга. Такое ателье обычно не требует огромных площадей: достаточно просторного гаража на 30–50 квадратных метров с хорошей вентиляцией, освещением и смотровой ямой или подъемником.

Организовать тюнинг-ателье в гараже вполне реально, если у вас уже есть подходящее помещение и базовые навыки работы с автомобилями. В таком формате можно успешно изготавливать и устанавливать обвесы из стеклопластика или АБС-пластика, монтировать светодиодную подсветку, шить чехлы для салона.

Дополнительно многие мастера продают автомобильные ароматизаторы — это простой способ увеличить доход без лишних усилий.

Чтобы работать легально, нужно зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель в налоговой службе по месту жительства, оплатив госпошлину. Для ИП подойдет упрощенная система налогообложения. Потребуется получить разрешения от пожарной инспекции и СЭС, подтвердить право собственности или аренды на помещение. Если планируете продавать ароматизаторы, понадобится свидетельство о государственной регистрации (СГР) и декларация соответствия.

Пять советов для старта в гараже:

обеспечьте качественное освещение и вентиляцию — без этого невозможна безопасная работа с краской и химией;

закупите базовый набор: сварочный аппарат, компрессор, аэрограф, ручные инструменты и подъемник;

оборудуйте рабочую зону со смотровой ямой или подъемником для удобного доступа к днищу автомобиля;

начните с простых услуг: установка готовых обвесов, монтаж подсветки, перетяжка салона;

дополните ассортимент продажей ароматизаторов — это не требует больших вложений и приносит стабильный доход.

Тюнинг-ателье в гараже — отличная возможность превратить увлечение автомобилями в источник дохода с минимальными стартовыми затратами.

