15 января 2026 в 12:13

Стало известно, сколько эстонцев против вывешивания флагов Украины на улице

Norstat: 52% эстонцев против вывешивания флагов Украины на домах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Более половины граждан Эстонии (52%) выступают против постоянного вывешивания украинских флагов на общественных зданиях, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на социологическую службу Norstat. Кроме того, по мнению жителей республики, если на общественном здании одновременно находятся и эстонский, и украинский флаги, то национальный флаг должен находиться на более почетном месте.

В ходе опроса 52% респондентов ответили, что украинские флаги не должны оставаться на зданиях в публичном пространстве на постоянной основе или «скорее не должны», — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что Эстония изменила административные правила оформления документов. Теперь в паспортах и удостоверениях личности граждан Эстонии, родившихся на территории Печорского района Псковской области, в графе «Место рождения» указывают не «Российская Федерация», а «Эстония».

До этого депутат Государственной думы Виталий Милонов говорил, что эстонские пограничники задерживают граждан своей страны на границе с Россией, руководствуясь личной обидой и желанием отомстить. По его словам, военнослужащие завидуют тем соотечественникам, которые собираются встретить новогодние праздники на территории РФ.

