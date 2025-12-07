Быстрые пирожки — сосиски с сыром в лепешке: отменный завтрак и перекус, можно замораживать

Быстрые пирожки — сосиски с сыром в лепешке: отменный завтрак и перекус, можно замораживать

Приготовим быстрые пирожки — сосиски с сыром в лепешке, которые станут вашим отменным завтраком и перекусом. При желании можно сразу заготовить побольше порций и заморозить.

Вам понадобится: 8 сосисок, 8 тонких лепешек, 200 г твердого сыра, 2 яйца, 100 г панировочных сухарей, растительное масло. Круглую лепешку разрежьте пополам, заверните в нее сосиску с брусочком сыра, смажьте взбитым яйцом и обваляйте в панировочных сухарях. Заготовки можно сразу заморозить для будущего использования — они хранятся до 1 месяца. Запекайте на противне при 200 °C 15–20 минут до золотистой корочки.

Вкус — хрустящая лепешка с сочной сосиской и тягучим расплавленным сыром внутри. Это блюдо — удобный вариант быстрого завтрака или ужина. Замороженные заготовки позволяют всегда иметь под рукой вкусную горячую закуску за 15 минут.

Ранее стало известно, как приготовить порционный «Наполеон», — делаю на все праздники: простой рецепт, а комплиментов собирает кучу.