«Унизительный мир»: в США объяснили последствия плана ЕС для Украины Профессор Миршаймер: гарантии безопасности от ЕС затянут конфликт на Украине

Гарантии безопасности, которые предлагает Украине Европейский союз, лишь еще больше затянут конфликт, такое мнение в эфире YouTube-канала The Duran высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Он убежден, что Европа любой ценой пытается не допустить заключения мирного договора. Однако в конечном итоге это приведет к «унизительному миру» для Киева.

Этот конфликт подходит к концу на очень плохих условиях [для Киева]. Будет унизительный мир, если не появятся гарантии безопасности, которые могут повлиять на победу, — заявил Миршаймер.

Профессор добавил, что если Украина получит гарантии безопасности, которые позволят Европе втянуть свои войска, это создаст причину «сражаться до последнего украинца». При этом президент США Дональд Трамп, как отметил Миршаймер, осознает данные риски. В связи с этим он и пытается выстроить конструктивный диалог с Россией.

Ранее телеканал CBS обратил внимание, что американские разведывательные органы прекратили передачу информации о мирных переговорах по Украине партнерам по альянсу «Пять глаз». Решение было принято директором национальной разведки Тулси Габбард несколько недель назад.