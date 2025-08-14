Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 10:20

Военэксперт рассказал о жрицах любви, сопровождающих солдат ВСУ

Гагин заявил, что военнослужащих ВСУ сопровождает женский военный эскорт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В прифронтовых районах Украины действуют женские группы, предоставляющие интимные услуги бойцам ВСУ, рассказал в беседе с aif.ru участник СВО и военно-политический эксперт Ян Гагин. По его словам, подобная деятельность на Украине узаконена.

Гагин отметил, что практика «отрядов комфорта» имеет исторические аналоги, в том числе и в войсках Наполеона. Он уточнил, что девушки из подобных групп есть на фотографиях и видео, снятых во время атаки ВСУ на Курскую область в прошлом году. На кадрах они были в новой военной форме, с ярким макияжем и ухоженным маникюром.

Собеседник отметил, что украинские офицеры нередко устраивают на службу своих возлюбленных, присваивая им звания и должности. Некоторое время назад, по его словам, разгорелся громкий скандал с сотрудницей пограничной службы Украины. Женщина имела звание старшего офицера, однако в ее соцсетях было множество снимков с высокопоставленным любовником из того же ведомства.

То есть служила только на бумаге, что возмущало ее коллег из пограничной службы, из ВСУ. В итоге это все плохо закончилось и для нее, и для ее покровителя, — заключил собеседник.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что эскортницы могут становиться хорошими агентами украинских спецслужб, так как они легко добывают сведения на закрытых встречах. По его словам, мужчины в их компании и под алкоголем охотно раскрывают секреты. Иностранные разведки могут поручать девушкам знакомиться с нужными людьми и выуживать информацию.

СВО
ВСУ
солдаты
Украина
эскорт
