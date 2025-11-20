Пульмонолог объяснила, что произойдет с организмом после отказа от курения

Пульмонолог объяснила, что произойдет с организмом после отказа от курения Врач Афанасьева: организм восстановится, если отказаться от курения до 35 лет

Если отказаться от употребления табачных изделий до 35 лет, организм восстановится до уровня никогда не курившего человека, заявила РИАМО пульмонолог Лариса Афанасьева. Она подчеркнула, что спустя полгода после отказа от этой привычки значительно улучшаются спортивные результаты.

Уже через 20 минут после последней сигареты артериальное давление снизится до нормального, восстановится работа сердца, улучшится кровоснабжение ладоней и ступней. Если до 35 лет человек откажется от курения, то его здоровье фактически может вернуться на уровень никогда не курившего, — отметила Афанасьева.

Она добавила, что через восемь часов после этого в крови нормализуется содержание кислорода. А спустя два дня человек начинает лучше чувствовать запахи и вкусы.

Ранее пульмонолог Ольга Цагараева заявила, что курение — главный фактор риска развития хронической обструктивной болезни легких, поскольку табачный дым содержит около 250 токсичных химических соединений. Более того, в сигаретах есть канцерогены.