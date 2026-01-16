Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 00:59

Космонавт Федяев отправится на базу SpaceX

Космонавт Федяев отправится на базу SpaceX в США для предполетной подготовки

Фото: NASA/Global Look Press
Космонавт Роскосмоса Андрей Федяев отправится на базу SpaceX в Хоторн для прохождения предполетной подготовки в ночь на 16 января, передает в официальном Telegram-канале Центр подготовки космонавтов им. Гагарина. Перед этим космонавт традиционно встретился со своими товарищами по отряду во время традиционного чаепития.

В США Андрея Федяева во время предстартовой подготовки будут поддерживать семья и коллеги. Космонавт примет участие в тренировках на тренажере американского сегмента МКС, в том числе по действиям в случае возникновения нештатных ситуаций, занятиях по кораблю Crew Dragon и других мероприятиях, — отметили в ЦПК.

Ранее сообщалось, что состояние астронавтов NASA, вернувшихся на Землю в рамках первой в истории американского космического агентства медицинской эвакуации, оценивается как стабильное. При этом в организации не уточнили, у кого именно возникли проблемы со здоровьем. В общей сложности Майк Финк, Зена Кардман, Олег Платонов и Кимия Юи провели в космосе пять месяцев.

До этого стало известно, что медкомиссия допустила Андрея Федяева к полету на американском корабле Crew Dragon и миссии на МКС. В Центре подготовки космонавтов имени Гагарина подчеркнули, что старт запланирован не раньше чем в середине февраля 2026 года.

Космонавт Федяев отправится на базу SpaceX
