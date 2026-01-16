Экс-футболист «Зенита» и «Ростова» скончался в возрасте 45 лет

Бывший нападающий петербургских футбольных клубов «Зенит» и «Динамо» Дмитрий Акимов скончался в возрасте 45 лет, сообщает в Telegram-канале «Динамо». Причины смерти спортсмена в публикации не раскрываются.

Бывшему нападающему петербургского «Динамо» было 45 лет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия, — говорится в заявлении клуба.

