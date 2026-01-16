Атака США на Венесуэлу
Экс-футболист «Зенита» и «Ростова» скончался в возрасте 45 лет

Экс-футболист «Зенита» и «Ростова» Акимов скончался в возрасте 45 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший нападающий петербургских футбольных клубов «Зенит» и «Динамо» Дмитрий Акимов скончался в возрасте 45 лет, сообщает в Telegram-канале «Динамо». Причины смерти спортсмена в публикации не раскрываются.

Бывшему нападающему петербургского «Динамо» было 45 лет. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Дмитрия, — говорится в заявлении клуба.

Ранее ушел из жизни заслуженный артист России певец Артур Готфрид, ему был 41 год. Он, по словам коллег, обладал уникальным голосом, несравненной харизмой и безмерным талантом. Хотя Готфрид и проживал в Москве, он всегда сохранял крепкую связь со своей малой родиной — Новокузнецком.

До этого в возрасте 64 лет скончался ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Telegram-канал Mash отметил, что ректора перед смертью пытались реанимировать полчаса. По сведениям канала, состояние Золотовицкого резко ухудшилось после химиотерапии.

Также в возрасте 112 лет скончалась одна из старейших жительниц России Нафиза Жарылгапова. Печальное событие произошло в Казахстане.

