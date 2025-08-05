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05 августа 2025 в 23:53

В Одесской области произошла стрельба при проверке документов

В Измаиле Одесской области при проверке документов убили полицейского

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Одесской области открыл огонь по полицейским во время обычной проверки документов, смертельно ранив одного стража порядка, сообщила пресс-служба Национальной полиции. Инцидент произошел в городе Измаил, нападавший ранен и задержан, ему грозит пожизненное заключение.

Патрульные остановили для проверки документов 45-летнего водителя мопеда на окраине города. Мужчина отреагировал крайне агрессивно: он достал огнестрельное оружие и открыл стрельбу по сотрудникам полиции.

Полицейские, действуя в порядке самообороны, ответили огнем и смогли ранить нападавшего. В результате перестрелки оба — и злоумышленник, и один из патрульных — получили огнестрельные ранения и были срочно госпитализированы. Жизнь раненого полицейского спасти не удалось, он скончался в больнице.

Следственные органы возбудили уголовное производство. Совершенное преступление квалифицировано как тяжкое, и мужчине, устроившему стрельбу, грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Ранее подпольщик Сергей Лебедев рассказал, что сотрудниками территориальных центров комплектования на Украине становятся только по большому блату и за деньги. По его словам, попасть на работу в такой центр можно за несколько десятков тысяч долларов.

Украина
Одесская область
измаил
стрельба
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