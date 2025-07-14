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14 июля 2025 в 09:58

В Госдуме предложили новый способ борьбы с мошенниками

Депутат Слуцкий предложил запретить выдавать микрокредиты онлайн

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лидер партии ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил запретить заключать договоры микрозайма в онлайн-формате, пишет «Газета.Ru». По его мнению, мера позволит снизить случаи мошенничества, когда на граждан оформляют подобные кредиты без их ведома.

Вносим законопроект, который установит запрет на заключение договоров микрозайма в электронной форме, в том числе с использованием простой или усиленной электронной подписи. А если микрофинансовая организация будет игнорировать указанный запрет, то она лишится права требовать исполнения обязательств по такому договору, — отметил Слуцкий.

В ЛДПР также подчеркнули, что инициатива по ограничению онлайн-оформления микрозаймов призвана повысить надежность проверки личности заемщиков. Кроме того, это укрепит доверие населения к финансовому рынку, а также снизит уровень неосознанного заимствования.

В июне 2025 года в России чаще всего микрозаймы одобряли финансистам, медикам и госслужащим. Уровень одобрения составил 73,6% для первых, 71,3% для вторых и 69,6% для третьих.

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микрозаймы
кредиты
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