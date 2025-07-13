Стало известно, кто в России чаще всего берет микрозаймы

Стало известно, кто в России чаще всего берет микрозаймы РИА Новости: микрозаймы чаще всего одобряют финансистам и госслужащим

В июне 2025 года в России чаще всего микрозаймы одобряли финансистам, медикам и госслужащим, об этом свидетельствуют данные исследования микрофинансовой компании «Займер», имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Согласно анализу более 500 тысяч заявок: уровень одобрения составил 73,6% для финансистов, 71,3% для медиков и 69,6% для госслужащих. Эти же профессии лидировали по размерам одобренных сумм.

Средний лимит займов «до зарплаты» для финансистов составил 12,1 тысячи рублей, для медиков — 11,5 тысячи рублей, а для госслужащих — 11,4 тысячи рублей. По сравнению с июнем 2024 года из тройки лидеров выбыли самозанятые и IT-специалисты, уступив место медикам и госслужащим.

Аналитики отмечают, что представители интеллектуальных профессий, связанных с высокой ответственностью, традиционно демонстрируют высокий уровень одобрения займов. Это связано с их платежной дисциплиной, что положительно влияет на оценку кредитного профиля.

Ранее стало известно, что российские банки все чаще выдают потребителям займы через аффилированные микрофинансовые организации вместо привычных кредитов — особенно в случае дистанционного оформления. Такая практика, по словам экспертов, используется в отношении клиентов с низкой кредитоспособностью и нарушает права потребителей.