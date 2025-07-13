Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 10:21

Стало известно, кто в России чаще всего берет микрозаймы

РИА Новости: микрозаймы чаще всего одобряют финансистам и госслужащим

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В июне 2025 года в России чаще всего микрозаймы одобряли финансистам, медикам и госслужащим, об этом свидетельствуют данные исследования микрофинансовой компании «Займер», имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Согласно анализу более 500 тысяч заявок: уровень одобрения составил 73,6% для финансистов, 71,3% для медиков и 69,6% для госслужащих. Эти же профессии лидировали по размерам одобренных сумм.

Средний лимит займов «до зарплаты» для финансистов составил 12,1 тысячи рублей, для медиков — 11,5 тысячи рублей, а для госслужащих — 11,4 тысячи рублей. По сравнению с июнем 2024 года из тройки лидеров выбыли самозанятые и IT-специалисты, уступив место медикам и госслужащим.

Аналитики отмечают, что представители интеллектуальных профессий, связанных с высокой ответственностью, традиционно демонстрируют высокий уровень одобрения займов. Это связано с их платежной дисциплиной, что положительно влияет на оценку кредитного профиля.

Ранее стало известно, что российские банки все чаще выдают потребителям займы через аффилированные микрофинансовые организации вместо привычных кредитов — особенно в случае дистанционного оформления. Такая практика, по словам экспертов, используется в отношении клиентов с низкой кредитоспособностью и нарушает права потребителей.

микрозаймы
займы
исследования
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мины с «цифровым нюхом» обнаружили в Курской области
Приметы 13 июля: почему нельзя спать после заката и что делать с яйцами
В Крыму обвинили Трампа в незнании причин украинского конфликта
В США назвали причину проблем в отношениях между Москвой и Вашингтоном
Лионель Месси побил уникальный рекорд
В Госдуме оценили идею «закрепостить» ипотечников
Стало известно, когда биатлонисты из РФ вернутся на международные турниры
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 июля: где в России сбои
Пещеру в России внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Удары по Украине 13 июля: огонь по военкоматам, уничтожение наемников
В Госдуме раскрыли способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару
Туристы «подавились» итальянскими макаронами после счета в 84 тысячи рублей
Путин напомнил о миссии работников рыбохозяйственного комплекса
Историк раскрыл истинное мнение Горбачева о передаче Крыма Украине
Погода в Москве в воскресенье, 13 июля: гроза и ливень закошмарят жителей?
Стала известна реальная причина дезертирства элиты ВСУ из «Волков да Винчи»
Дачникам объяснили, за какой сорняк на участке выписывают штрафы
Американский профессор нашел причину выпадов Трампа в адрес Путина
Льюис нокаутировал непобежденного Тейшейру за 35 секунд
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.