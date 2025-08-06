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06 августа 2025 в 00:15

«Дело Молдавии»: в ООН высказались о приговоре Гуцул

ООН: приговор Гуцул является вопросом внутренней судебной системы Молдавии

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press

Официальный представитель ООН назвал судебный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул исключительно внутренним делом Республики Молдова, передает РИА Новости. Зампредставителя генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что решение вопроса лежит в плоскости судебной системы страны. В организации призвали избегать эскалации.

Я полагаю, что это вопрос внутренней судебной системы,ответил Хак на вопрос журналистов.

Позднее в отдельном комментарии для агентства Хак подтвердил, что в ООН осведомлены о вынесенном приговоре. Однако он еще раз акцентировал, что организация не комментирует внутренние судебные разбирательства стран.

Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Молдове и по-прежнему призываем все заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий или риторики, которые могут еще больше усилить напряженность как в Молдове, так и в регионе в целом, — сказал он.

Ранее сообщалось, что суд в Кишиневе приговорил к семи годам лишения свободы башкана Гагаузии Евгению Гуцул по делу, связанному с ликвидированной оппозиционной партией «Шор». В России это решение назвали политически мотивированным и призванным подавить голоса тех, кто не согласен с действиями президента Молдавии Майи Санду.

Молдавия
ООН
Евгения Гуцул
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