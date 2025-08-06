«Дело Молдавии»: в ООН высказались о приговоре Гуцул

Официальный представитель ООН назвал судебный приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул исключительно внутренним делом Республики Молдова, передает РИА Новости. Зампредставителя генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что решение вопроса лежит в плоскости судебной системы страны. В организации призвали избегать эскалации.

Я полагаю, что это вопрос внутренней судебной системы, — ответил Хак на вопрос журналистов.

Позднее в отдельном комментарии для агентства Хак подтвердил, что в ООН осведомлены о вынесенном приговоре. Однако он еще раз акцентировал, что организация не комментирует внутренние судебные разбирательства стран.

Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Молдове и по-прежнему призываем все заинтересованные стороны воздерживаться от любых действий или риторики, которые могут еще больше усилить напряженность как в Молдове, так и в регионе в целом, — сказал он.

Ранее сообщалось, что суд в Кишиневе приговорил к семи годам лишения свободы башкана Гагаузии Евгению Гуцул по делу, связанному с ликвидированной оппозиционной партией «Шор». В России это решение назвали политически мотивированным и призванным подавить голоса тех, кто не согласен с действиями президента Молдавии Майи Санду.