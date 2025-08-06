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06 августа 2025 в 00:31

Трамп отложил решение о пошлинах против России и партнеров

Трамп: США позже решат вопрос с введением санкций против РФ и ее партнеров

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США пока не приняли окончательного решения о введении импортных пошлин в отношении России и ее торговых партнеров, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам на брифинге в Белом доме. По его словам, дальнейшие шаги напрямую зависят от результатов переговоров его спецпосланника Стивена Уиткоффа, который срочно направляется в Москву.

Он подчеркнул, что американская администрация определится с мерами позднее, исходя из информации, полученной в ходе московской встречи. Решение о возможных рестрикциях было отложено на неопределенный, но, по словам президента, «не столь продолжительный» срок.

Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет. Тогда мы и примем решение, — пояснил лидер нации.

Отвечая на конкретный вопрос о подготовке 100-процентных пошлин для стран, покупающих российские энергоносители, Трамп не подтвердил размер тарифов, но и не исключил их введения.

Ранее сообщалось о возможном визите Уиткоффа в Москву 6 августа. Американские источники подтверждали эту дату, однако Кремль воздерживался от предварительных комментариев. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул важность подобных контактов.

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