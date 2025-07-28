Назван возможный виновник взрыва в саратовской многоэтажке Взрыв в саратовской многоэтажке мог устроить один из жильцов

Взрыв в многоквартирном доме в Саратове мог устроить один из жильцов, передает Telegram-канал Mash. По его данным, за день до трагедии мужчина пытался покончить с собой на улице.

В материале сказано, что саратовец впал в депрессию на фоне расставания с супругой. За две недели до трагического инцидента женщина уехала от него с ребенком к родственникам. По информации канала, также у мужчины возникли финансовые проблемы — постоянной работы не было, он постоянно брал микрозаймы.

До этого сообщалось, что в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове обрушился угловой подъезд. Число погибших возросло до шести. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее взрыв бытового газа прогремел в многоэтажном доме в Великих Луках Псковской области. Пострадали четыре человека, один из них госпитализирован в тяжелом состоянии с травмами и ожогами. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.