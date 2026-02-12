В России заработали новые правила спортивного налогового вычета

Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 05:40

В России заработали новые правила формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций и ИП, услуги которых дают гражданам право на спортивный налоговый вычет, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Она отметила, что главным изменением является переход от заявительного принципа к регистровой модели.

Главное изменение — переход от заявительного принципа к регистровой модели. Теперь первичная база организаций формируется автоматически на основе данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП по профильным кодам ОКВЭД. Ранее включение происходило только по заявлению и пакету документов от самой организации, — пояснила Силина.

По ее словам, новые правила предусматривают сразу несколько существенных изменений. Во-первых, закреплена автоматическая выгрузка данных из государственных реестров и формирование предварительного перечня Минспортом России, во-вторых, изменена роль регионов: теперь они не принимают заявления в классическом виде, а подтверждают соответствие организаций установленным критериям и запрашивают согласие на включение, добавила Силина.

В-третьих, уточнены требования к подтверждению соответствия критериям, в том числе в части наличия профильных специалистов с образованием или профессиональной переподготовкой в сфере физической культуры и спорта. В-четвертых, регламентирован порядок электронного взаимодействия Минспорта России с регионами и ФНС, а также механизм внесения изменений и исключения организаций из перечня при утрате соответствия требованиям, — отметила Силина.

Механизм спортивного налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги действует с 2022 года во исполнение поручения президента России Владимира Путина, подчеркнула собеседница. До 2024 года вычет предоставлялся в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в совокупности с другими социальными вычетами, с 1 января 2024 года лимит увеличен до 150 тыс. рублей за налоговый период. Максимальная сумма возврата составляет 19,5 тыс. рублей, напомнила Силина. С 2026 года размер увеличен до 180 тысяч рублей, и в целом сумма возврата составляет 23 400 рублей, подытожила глава НФС.

Ранее депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что получение налогового вычета за жилье рекомендуется осуществлять через упрощенный порядок оформления. По его словам, эту операцию можно выполнить через личный кабинет на официальном портале ФНС.

