В России заработали новые правила спортивного налогового вычета

В России заработали новые правила формирования и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций и ИП, услуги которых дают гражданам право на спортивный налоговый вычет, заявила NEWS.ru глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. Она отметила, что главным изменением является переход от заявительного принципа к регистровой модели.

Главное изменение — переход от заявительного принципа к регистровой модели. Теперь первичная база организаций формируется автоматически на основе данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП по профильным кодам ОКВЭД. Ранее включение происходило только по заявлению и пакету документов от самой организации, — пояснила Силина.

По ее словам, новые правила предусматривают сразу несколько существенных изменений. Во-первых, закреплена автоматическая выгрузка данных из государственных реестров и формирование предварительного перечня Минспортом России, во-вторых, изменена роль регионов: теперь они не принимают заявления в классическом виде, а подтверждают соответствие организаций установленным критериям и запрашивают согласие на включение, добавила Силина.

В-третьих, уточнены требования к подтверждению соответствия критериям, в том числе в части наличия профильных специалистов с образованием или профессиональной переподготовкой в сфере физической культуры и спорта. В-четвертых, регламентирован порядок электронного взаимодействия Минспорта России с регионами и ФНС, а также механизм внесения изменений и исключения организаций из перечня при утрате соответствия требованиям, — отметила Силина.

Механизм спортивного налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги действует с 2022 года во исполнение поручения президента России Владимира Путина, подчеркнула собеседница. До 2024 года вычет предоставлялся в размере фактически произведенных расходов, но не более 120 тыс. рублей в совокупности с другими социальными вычетами, с 1 января 2024 года лимит увеличен до 150 тыс. рублей за налоговый период. Максимальная сумма возврата составляет 19,5 тыс. рублей, напомнила Силина. С 2026 года размер увеличен до 180 тысяч рублей, и в целом сумма возврата составляет 23 400 рублей, подытожила глава НФС.

