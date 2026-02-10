Американский министр признался в посещении острова Эпштейна

Министр торговли США Говард Латник признался, что в 2012 году посещал частный остров финансиста-педофила Джеффри Эпштейна вместе с семьей, передает CNN. Он уточнил, что был там вместе с женой, четырьмя детьми, нянями и другой парой. По словам политика, во время его пребывания на острове «не было ничего неблаговидного».

Я обедал с ним, когда отправился на судне в отпуск с семьей. Со мной была жена и четверо моих детей с нянями. Там также была другая пара с детьми. Мы обедали на острове в течение часа, это правда, — сказал Латник.

Глава Минторговли Соединенных Штатов настаивает на том, что не имел с Эпштейном почти никаких отношений. За 14 лет он встречался с ним лишь три раза.

Ранее полиция Великобритании начала изучать информацию о том, что брат короля Карла III, принц Эндрю якобы передавал конфиденциальную информацию финансисту. Речь идет о периоде с 2001 по 2011 год, когда член королевской семьи занимал должность специального представителя государства по международной торговле и инвестициям.