Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 22:00

Экс-советник Путина раскрыл судьбу WhatsApp, YouTube и Instagram в России

Экс-советник президента РФ Клименко: не стоит ожидать разблокировки WhatsApp

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

До окончания СВО россиянам вряд ли стоит ожидать послабления ситуации с блокировкой зарубежных видеохостингов, соцсетей и мессенджеров, таким мнением с NEWS.ru поделился экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, это связано с неисполнением руководством западных платформ российского законодательства.

Для WhatsApp и YouTube мы иностранцы, к которым отношение так себе. Не любят все-таки международные корпорации исполнять законы на местах. Я думаю, что до окончания СВО никаких откатов не будет. Сейчас в Госдуме иногда депутаты выступают с предложениями вернуть экстремистский Instagram (деятельность в РФ запрещена), открыть YouTube и прочее. Но это все популизм, — уверен Клименко.

Он добавил, что те компании, которые приняли решение «не жестить» с российскими пользователями, будут придерживаться этой позиции. Те же, кто выбрал путь неисполнения законодательства РФ, также стоят на своем.

Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила в комментарии NEWS.ru, что на работу Telegram в России введены ограничения. Там отметили, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма. При этом в ведомстве указали на готовность работать с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами при условии уважения России.

Герман Клименко
блокировки
Telegram
мессенджеры
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Забирай чемодан»: летевшего с Нетаньяху журналиста из РФ сняли с рейса
В России начал действовать новый государственный стандарт на чак-чак
Премия с гарантией и без: какой бывает, кому положена и как ее отстоять
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Хрупкие медали, спящая Мелони, диарея: скандалы Олимпиады-2026
Экс-советник Путина раскрыл судьбу WhatsApp, YouTube и Instagram в России
Пять человек погибли в Васильевке в результате удара ВСУ
Американский министр признался в посещении острова Эпштейна
СК возбудил уголовное дело после взрыва в машине во Фрязино
В Москве появился необычный снежный зоопарк
Европейцы обзавелись первой гиперзвуковой ракетой
Ребенок выжил после падения с горы с отцом и замерз насмерть
Петр Гуменник представил на ОИ в Италии свою короткую программу под вальс
На Кубани высказались о выбросах мазута на пляжах Анапы
У пострадавшего при взрыве машины во Фрязино были враги
Экс-советник Путина раскритиковал инициативу запретить зарубежные звонки
Где провести отпуск в феврале: лучшие варианты в России, цены, советы
Заявление Дурова о блокировке Telegram: первая реакция на действия РКН
Жуткий пожар на Пресненском Валу в Москве 10 февраля: что известно, жертвы
Связанного с Эпштейном фотографа-вербовщика обвинили в сексуальном насилии
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.