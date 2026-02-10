Экс-советник Путина раскрыл судьбу WhatsApp, YouTube и Instagram в России

До окончания СВО россиянам вряд ли стоит ожидать послабления ситуации с блокировкой зарубежных видеохостингов, соцсетей и мессенджеров, таким мнением с NEWS.ru поделился экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета, председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. По его словам, это связано с неисполнением руководством западных платформ российского законодательства.

Для WhatsApp и YouTube мы иностранцы, к которым отношение так себе. Не любят все-таки международные корпорации исполнять законы на местах. Я думаю, что до окончания СВО никаких откатов не будет. Сейчас в Госдуме иногда депутаты выступают с предложениями вернуть экстремистский Instagram (деятельность в РФ запрещена), открыть YouTube и прочее. Но это все популизм, — уверен Клименко.

Он добавил, что те компании, которые приняли решение «не жестить» с российскими пользователями, будут придерживаться этой позиции. Те же, кто выбрал путь неисполнения законодательства РФ, также стоят на своем.

Ранее пресс-служба Роскомнадзора сообщила в комментарии NEWS.ru, что на работу Telegram в России введены ограничения. Там отметили, что мессенджер нарушает российское законодательство в вопросах защиты персональных данных, противодействия мошенничеству, а также пресечения экстремизма и терроризма. При этом в ведомстве указали на готовность работать с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами при условии уважения России.