Салат — убийца жира: тофу-ужин на каждый день

Устали от тяжелых ужинов, которые оседают на талии? Диетический салат с тофу — простое решение для вкусного вечера без вреда для фигуры. Всего 15 минут — и вы сыты!

Тофу обеспечивает насыщение белком, авокадо содержит полезные жиры, овощи добавляют объем без калорий. Возьмите тофу (180 г), авокадо (половинку), сельдерей (2 стебля), редис (6 шт.), руколу (пучок) и лайм. Нарежьте тофу и овощи ломтиками, авокадо кубиками. Сбрызните соком лайма, добавьте щепотку соли и чили хлопья. Перемешайте нежно — салат готов! Поддерживает обмен веществ и не вызывает тяжести.

Начните вечер с этого салата — и завтра ощутите разницу.

Калорийность этого диетического салата с тофу, авокадо и овощами составляет около 64 ккал на 100 г.

