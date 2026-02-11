Российский аэропорт перестал принимать самолеты

Временные ограничения введены в аэропорту Саратова, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что выполнявший рейс из Минеральных Вод самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Махачкалы. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проинформировали, что, по предварительным данным, причиной инцидента стал снегопад. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил. Следователи работают на месте происшествия, идет проверка.

Тем временем пассажирский самолет Airbus A321neo авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс UA2323 из Чикаго в Орландо, потерял переднее колесо шасси при приземлении в аэропорту назначения. Самолет подпрыгнул при заходе на посадку в условиях сильного ветра. В Сети появились соответствующие кадры.