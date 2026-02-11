Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 00:46

Российский аэропорт перестал принимать самолеты

Аэропорт Саратова закрылся на прием и отправку рейсов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Временные ограничения введены в аэропорту Саратова, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Воздушная гавань перестала принимать и отправлять рейсы. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что выполнявший рейс из Минеральных Вод самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Махачкалы. В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ проинформировали, что, по предварительным данным, причиной инцидента стал снегопад. Пострадавших нет, самолет повреждений не получил. Следователи работают на месте происшествия, идет проверка.

Тем временем пассажирский самолет Airbus A321neo авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс UA2323 из Чикаго в Орландо, потерял переднее колесо шасси при приземлении в аэропорту назначения. Самолет подпрыгнул при заходе на посадку в условиях сильного ветра. В Сети появились соответствующие кадры.

Росавиация
самолеты
рейсы
Саратов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Не родись красивой», развод, госпитализация: где сейчас Нелли Уварова
Детей на Украине будут эвакуировать без согласия родителей
«Вторая Украина»: политики в Финляндии высказались о будущем своей страны
Стали известны результаты Гуменника после короткой программы на Олимпиаде
Брак с Топаловым, «покушение» на убийство: как живет Регина Тодоренко
Российский аэропорт перестал принимать самолеты
Российские болельщики вынесли флаг РФ на трибуны Олимпиады в Италии
«Это благо»: энергетик о последствиях снижения добычи нефти в США
Стало известно, как Россия и Китай исполняют лунное соглашение
Женщину собрались судить за заказ игрушечного пистолета
Играющие на улице девочки получили ранения из-за атаки ВСУ
Российская ПВО отразила масштабную атаку дронов ВСУ
Мирные жительницы госпитализированы из-за атаки ВСУ на российский регион
Взрыв автомобиля во Фрязино: кто пострадал, что сдетонировало, детали
«У Дурова либеральный бзик»: Клименко о блокировке Telegram и WhatsApp в РФ
Пособница Эпштейна отказалась давать показания Конгрессу США
«Воскресший вопреки»: Кадыров опубликовал видео со своим сыном
«Гусары, молчать!»: Захарова рассказала, что ждет список требований ЕС к РФ
Экс-советник Путина предсказал блокировку Telegram в России
Зеленский прячет военные заводы в Киеве: что это значит и при чем тут Запад
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.