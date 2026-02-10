«Забирай чемодан»: летевшего с Нетаньяху журналиста из РФ сняли с рейса

Израильско-российского журналиста Ника Колехина (Никиту Кулюхина) сняли с рейса в Вашингтон, сообщает издание Newsru.co.il. Журналисты уточнили, что мужчина сопровождал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Я чувствовал себя униженным. Мне сказали: «Забирай свой чемодан». И сняли с рейса, — отметил журналист.

Издание указало, что Колехин заранее получил разрешение присоединиться к пулу журналистов. При этом причину снятия с рейса ему не объяснили.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что введение Евросоюзом новых санкций против российских журналистов — это очередное проявление сегрегации по национальному признаку. По ее словам, которые приводят СМИ, такие решения демонстрируют политику идеологической селекции и травли инакомыслия .

До этого Евросоюз ввел санкции против спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, журналиста ВГТРК Павла Зарубина и телеведущих Екатерины Андреевой и Марии Ситтель. Кроме того, в список попали рэпер Роман Чумаков, известный как Рома Жиган, и артист балета Сергей Полунин.