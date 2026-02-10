Взрыв автомобиля во Фрязино: кто пострадал, что сдетонировало, детали

В подмосковном Фрязино вечером во вторник, 10 февраля, произошел взрыв автомобиля. Что об этом известно, кто пострадал, какое устройство сдетонировало?

Что известно о взрыве автомобиля

Вечером 10 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что один человек пострадал при взрыве автомобиля во Фрязино. Инцидент произошел на железнодорожном переезде. Источник рассказал, что ранен мужчина, получивший травму ноги.

По предварительным данным, в машине Nissan сработало неустановленное устройство. На месте происшествия работали экстренные службы. Переезд закрыли.

При этом сам пострадавший мужчина заявил, что устроить взрыв могли враги. По словам мужчины, его внимание привлекло отверстие под водительским сиденьем, а спустя некоторое время произошел взрыв.

В настоящее время он находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь. Детали произошедшего установят правоохранители.

Что сказали в СК

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в автомобиле в подмосковном городе Фрязино, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. По предварительной информации, взрывное устройство сработало на железнодорожном переезде.

В СК уточнили, что установление обстоятельств происшествия, ход и результаты расследования уголовного дела, а также установление лиц, причастных к совершению преступлений, взяла под контроль Щелковская городская прокуратура.

«Щелковская городская прокуратура взяла под контроль расследование инцидента на железнодорожном переезде в г. Фрязино. По предварительным данным, сегодня вечером на железнодорожном переезде вблизи улицы Вокзальной в г. Фрязино в результате срабатывания неустановленного устройства в автомобиле Nissan Patrol пострадал 50-летний водитель. Мужчине потребовалась медицинская помощь, и он был госпитализирован в лечебное учреждение. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ)», — сказано в сообщении.

