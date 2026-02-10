Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 23:48

Взрыв автомобиля во Фрязино: кто пострадал, что сдетонировало, детали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В подмосковном Фрязино вечером во вторник, 10 февраля, произошел взрыв автомобиля. Что об этом известно, кто пострадал, какое устройство сдетонировало?

Что известно о взрыве автомобиля

Вечером 10 февраля Telegram-канал «112» сообщил, что один человек пострадал при взрыве автомобиля во Фрязино. Инцидент произошел на железнодорожном переезде. Источник рассказал, что ранен мужчина, получивший травму ноги.

По предварительным данным, в машине Nissan сработало неустановленное устройство. На месте происшествия работали экстренные службы. Переезд закрыли.

При этом сам пострадавший мужчина заявил, что устроить взрыв могли враги. По словам мужчины, его внимание привлекло отверстие под водительским сиденьем, а спустя некоторое время произошел взрыв.

В настоящее время он находится в больнице, ему оказывают медицинскую помощь. Детали произошедшего установят правоохранители.

Что сказали в СК

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в автомобиле в подмосковном городе Фрязино, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области. По предварительной информации, взрывное устройство сработало на железнодорожном переезде.

В СК уточнили, что установление обстоятельств происшествия, ход и результаты расследования уголовного дела, а также установление лиц, причастных к совершению преступлений, взяла под контроль Щелковская городская прокуратура.

«Щелковская городская прокуратура взяла под контроль расследование инцидента на железнодорожном переезде в г. Фрязино. По предварительным данным, сегодня вечером на железнодорожном переезде вблизи улицы Вокзальной в г. Фрязино в результате срабатывания неустановленного устройства в автомобиле Nissan Patrol пострадал 50-летний водитель. Мужчине потребовалась медицинская помощь, и он был госпитализирован в лечебное учреждение. По данному факту следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. „е“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом), ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ)», — сказано в сообщении.

Читайте также:

Зеленский прячет военные заводы в Киеве: что это значит и при чем тут Запад

Папа насиловал дочь за донаты: почему мать не замечала неладное?

Терабайты запрещенных видео: новые ужасы из дела бизнесмена Жилкина

Московская область
взрывы
пострадавшие
автомобили
Фрязино
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщину собрались судить за заказ игрушечного пистолета
Играющие на улице девочки получили ранения из-за атаки ВСУ
Российская ПВО отразила масштабную атаку дронов ВСУ
Мирные жительницы госпитализированы из-за атаки ВСУ на российский регион
Взрыв автомобиля во Фрязино: кто пострадал, что сдетонировало, детали
«У Дурова либеральный бзик»: Клименко о блокировке Telegram и WhatsApp в РФ
Пособница Эпштейна отказалась давать показания конгрессу США
«Воскресший вопреки»: Кадыров опубликовал видео со своим сыном
«Гусары, молчать!»: Захарова рассказала, что ждет список требований ЕС к РФ
Экс-советник Путина предсказал блокировку Telegram в России
Зеленский прячет военные заводы в Киеве: что это значит и при чем тут Запад
«Это исключается»: Пашинян прокомментировал отношения России и Армении
«Забирай чемодан»: летевшего с Нетаньяху журналиста из РФ сняли с рейса
В России начал действовать новый государственный стандарт на чак-чак
Премия с гарантией и без: какой бывает, кому положена и как ее отстоять
В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения
Хрупкие медали, спящая Мелони, диарея: скандалы Олимпиады-2026
Экс-советник Путина раскрыл судьбу WhatsApp, YouTube и Instagram в России
Пять человек погибли в Васильевке в результате удара ВСУ
Американский министр признался в посещении острова Эпштейна
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России
Европа

При русских было лучше: нищая Литва хочет вернуться к России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.