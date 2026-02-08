Зимняя Олимпиада — 2026
Я обалдела от такой капусты! Исчезает моментально, а рецепт знают единицы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Возьмите капусту, морковь и «волшебный» рассол и забудьте о сложностях квашения. Это гениально простой и малоизвестный способ, который гарантирует идеальный результат даже у новичков, потому что весь секрет — в точном рассоле.

Получается потрясающая вкуснятина: невероятно хрустящая, сочная и в меру кислая капуста с упругой текстурой и ярким, сбалансированным вкусом, где никогда не чувствуется переизбыток соли.

Для приготовления вам понадобится: 2–3 кг белокочанной капусты, 1 крупная морковь. Для рассола: 1 литр воды и 100 г соли (примерно 4 ст. л. без горки). Капусту нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке. Овощи смешайте в большой миске, но не мните. Приготовьте рассол: вскипятите воду, растворите в ней соль и полностью остудите. Плотно уложите овощную смесь в чистую банку или эмалированную кастрюлю, не утрамбовывая. Залейте холодным рассолом так, чтобы он полностью покрыл капусту. Сверху установите гнет (например небольшую тарелку с банкой воды). Оставьте при комнатной температуре на 3–4 дня, ежедневно протыкая смесь до дна длинной палочкой, чтобы выпускать газы. Как только активное брожение прекратится и появится приятный кисловатый запах, уберите заготовку в холодильник. Через день капуста готова — хрустящая, ароматная и идеально просоленная.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
