11 февраля 2026 в 00:30

«Это благо»: энергетик о последствиях снижения добычи нефти в США

Энергетик Юшков: снижение нефтедобычи не позволит США вводить санкции против РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Снижение добычи нефти не даст Соединенным Штатам возможности вводить санкции против России, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, РФ сможет извлечь выгоду из частичного ослабления позиций США на мировом рынке.

Если США будут добывать меньше сланцевой нефти, это постепенно будет приводить к ограничениям в добыче газа. А по нему они стали нетто-экспортером и выдавливают Россию с мирового рынка, заставляя европейцев окончательно отказаться от российского сырья. Если американские объемы будут ограничены, естественно, это скажется на предложении. Аргументов, почему надо отказаться от нашего газа и вводить антироссийские санкции, у Штатов будет значительно меньше. Поэтому для РФ в любом случае снижение добычи нефти в США — это благо, — пояснил Юшков.

Он указал, что сейчас на рынке и внутри ОПЕК наблюдается переизбыток предложения. По словам энергетика, в связи с этим увеличить добычу сложно, так как это всегда ведет к снижению цен. Эксперт подчеркнул, что чем меньше нефти добывают США, тем больше может добывать Россия без риска переизбытка и удешевления.

Уход американцев хотя бы частично с мирового рынка — это позитивно для России. Если снижение добычи будет происходить стремительно, США будут корректировать свою внешнюю политику. Когда они наращивали объемы за счет сланцевых проектов, это приводило к сокращению импорта. Они так и не стали нетто-экспортерами нефти, но уменьшали поставки благодаря росту собственной добычи и сокращали их прежде всего с Ближнего Востока, чтобы стать менее зависимыми от этого региона и более смело вести себя в нем, — добавил Юшков.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ввести санкции против портов третьих стран. Кроме того, ЕС намерен включить в черный список 42 танкера в рамках нового, 20-го пакета санкций против России. Под ограничения могут попасть грузинский терминал Кулеви и индонезийский порт Каримун, поскольку их подозревают в участии в операциях с российской нефтью.

