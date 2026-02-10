«У Дурова либеральный бзик»: Клименко о блокировке Telegram и WhatsApp в РФ

Слухи о возможной блокировке Telegram в России — одна из самых горячо обсуждаемых тем. NEWS.ru поговорил с экс-советником президента РФ по вопросам развития интернета, председателем совета Фонда развития цифровой экономики Германом Клименко и узнал его мнение о будущем мессенджера, снятии ограничений с WhatsApp и YouTube, возможном отключении России от глобального интернета.

«До окончания СВО никаких откатов не будет»

— Есть ли предпосылки к разблокировке WhatsApp и YouTube? При каких условиях, на ваш взгляд, с них могут снять часть ограничений?

— Для WhatsApp и YouTube мы иностранцы, к которым отношение так себе. Не любят все-таки международные корпорации исполнять законы на местах. Я думаю, что до окончания СВО никаких откатов не будет. Сейчас в Госдуме иногда депутаты выступают с предложениями вернуть экстремистский Instagram (деятельность запрещена. — NEWS.ru), открыть YouTube и прочими. Но это все популизм.

Те компании, которые приняли решение не жестить с русскими пользователями, будут придерживаться этой позиции. Те, кто выбрал не исполнять законы РФ, тоже стоят на своем.

— Как вы в этом контексте оцениваете работу Роскомнадзора?

— Роскомнадзор ведет себя ожидаемо. Мы же не предъявляем претензии сотрудникам ГАИ, когда нас лишают прав за пересечение двух сплошных? Существует закон, а Роскомнадзор — исполнитель. Сказать, что он жестит, нельзя. Вообще, законы позволяют все забанить, но этого до сих пор не сделали.

Кстати, ситуация и раньше была непростой, когда мы, не будучи под санкциями, добивались от мира соблюдения наших законов. Того, что сейчас Франция получила. Обидно, что мы выпали из этого процесса. Франция сейчас требует от Павла Дурова и Telegram то, что требовали мы. И он вынужден будет подчиниться, я уверен. Более того, эти требования становятся всеобщим стандартом. И, по идее, не было бы СВО, я думаю, мы бы присоединились к Франции и тоже получили свое.

Кстати, регуляторика цифровой экономики в Европе сейчас на самом деле пожестче, чем даже в Китае, которым обычно всех пугают. Мне кажется, грамотно пугать всех не китайским, а европейским суверенным интернетом.

«Telegram рано или поздно однозначно заблокируют»

— Насколько реальна блокировка Telegram в России?

— Telegram попал в сложную ситуацию в связи с кампанией по борьбе с мошенниками. Вообще, каналы сейчас выполняют роль СМИ. С точки зрения оперативности уж точно. Но при этом они почти не регулируются. Мы в один клик можем найти Telegram-канал, где есть видео, как дроны убивают русских солдат. И ничего, их никто не закрывает.

Но помимо каналов, это огромное количество сервисов для бизнеса. Например, чат-боты, где «висят» производственные процессы. Я знаю одну большую сеть бензоколонок, где все процессы передачи документов построены на чат-ботах. К тому же не стоит недооценивать силу привычки.

— То есть его не заблокируют?

— Мне кажется, сейчас судьба Telegram однозначна — рано или поздно его заблокируют. Но он будет последним в череде опальных сервисов. Я не могу предсказать, когда это произойдет.

Знаете, когда я был советником президента, меня просто распяли за фразу: «Telegram либо будет сотрудничать с государством, либо будет закрыт». Хотя, как оказалось, он уже тогда сотрудничал с правоохранительными органами по узким темам, только не так активно, как от него требуется сейчас.

Теперь же надо сотрудничать оптом: нельзя выдавать только крупных террористов, думая, что с остальной мелочевкой как-нибудь сами разберутся. Сейчас требуется, чтобы в Telegram не было анонимности. Но у Дурова случился какой-то либеральный бзик. Когда его «приняли» во Франции, он же искренне удивился. Я уверен, что по каким-то частным историям он сотрудничал вообще со всеми, сохраняя при этом внешнюю независимость. Но он был очень обижен. Как я понимаю, Павел искренне верил, что этого достаточно.

— Если Дуров пойдет на уступки и откажется от анонимности в Telegram, он может потерять аудиторию?

— Я вообще не вижу никаких проблем, если бы Павел сотрудничал с органами. Ему ничего не грозит с точки зрения потери аудитории, если он просто будет сдавать террористов ФСБ и всем остальным. То, что он «топил» в Telegram за анонимность и безопасность, помнят только несколько наркодилеров и либералов, а основная масса пользователей его имя-то слышала только в силу пиара.

Сейчас Павел должен сказать: «Ну ладно, вы добили меня, я становлюсь как все». И у него сразу все станет хорошо. 99% пользователей вообще не заметят, что что-то произошло, еще 1% поворчит и успокоится, из Telegram не уйдет. Мне даже кажется, что инвесторы отреагируют на это положительно: им ведь важен порядок.

— Что будет, если Дуров откажется?

— Вообще, Павел уже пригрозил закрыть Telegram, чтобы не раскрывать данные о переписках. Но мессенджер уже настолько большой, что он не сможет уйти в серую зону. Вообще, если посмотреть на весь путь Павла, он всегда ходил по грани, проявлял чудеса эквилибристики. Я думаю, что Россия для него очень важна. Ему нужно открыть представительство в России, принимать претензии от Роскомнадзора. Если России не хочется, чтобы какие-то Telegram-каналы вещали на ее территории, отключите, ради бога. Это легко технически.

«Основная задача — сделать мошенничество дорогим занятием»

— Ограничения на звонки в мессенджерах действительно уменьшили масштаб мошенничества или преступники просто сменили инструменты?

— Конечно, стало меньше мошенников. В цепочке борьбы с ними анонимность телефонных звонков является входным параметром. Его надо перекрывать, причем массово. Ведь сперва мошенники звонят, разговаривают с жертвой. Из 100 звонков, условно, 10 оказываются удачными. Но если звонок бесплатный, то каждый может заняться этой историей. Соответственно, основная задача — сделать мошенничество дорогим занятием. Ведь все строилось на дешевизне коммуникаций.

Тут, кстати, депутаты недавно предлагали не просто запретить звонки в мессенджерах, а запретить все зарубежные звонки. Зачем? Лучше сделать так, чтобы человек мог сам ограничить себя или своих близких. Как самозапрет на кредиты.

Но вообще, нам надо переварить все законы, которые приняли за последнее время. Я думаю, что где-то к середине 2026 года картина будет ясна.

— Как вы оцениваете работу по борьбе с мошенниками, проделанную за последний год?

— Мне кажется, самая активная фаза борьбы началась после обращения во время прямой линии к Владимиру Путину гражданина, который попросил ударить «Орешником» по дата-центрам. Было видно, что у президента это вызвало некоторое удивление. И после пресс-конференции поступило распоряжение с мошенниками покончить. Обратите внимание, сперва был принят пакет из 30 документов, потом — из 20. Наше правительство понесло — количество принятых документов поражает.

Давайте признаемся честно, государство должно было уже лет 10 двигаться в сторону борьбы с мошенниками. Вообще, если бы все, что сейчас принимается, вводили постепенно, во-первых, у нас бы мошенников столько не было и, во-вторых, мы бы с вами не дергались. Сейчас, когда все идет таким плотным потоком, это, конечно, немного настораживает.

«Полное отключение от глобального интернета можно устроить легко и непринужденно»

— Как, с вашей точки зрения, должен формироваться белый список сервисов? Какие критерии должны быть ключевыми?

— Тут есть две стороны. Некоторые предлагают включить в белый список только отечественные ресурсы. То есть предполагается в периоды отключения разрешить людям заходить только на сайты доменной зоны «ру» и «рф». Вроде бы хорошая идея, не надо мучиться, списки составлять.

Но на самом деле создать белый список — задача нетривиальная. Запретить все зарубежное — просто, а сделать выборку реально важных ресурсов и ограничить работу опасных сайтов, с помощью которых украинцы управляют дронами, — трудно.

Сейчас, кстати, никто толком не скажет, сколько ресурсов в белом списке. В каждом регионе своя история. Действия Роскомнадзора, например, в Тульской области и в Москве разные. И в Тульской области они на порядок жестче — там дроны чаще летают.

— Есть теория, что белый список — предвестник полного отключения России от глобального интернета. Что вы думаете по этому поводу?

— Я к белому списку отношусь ровно так, как он анонсирован. Я допускаю, что в ряде регионов возможно применение разных методов: где-то, возможно, будут временно заглушены мессенджеры из-за угрозы атаки БПЛА, где-то — электронная почта.

Но когда начинают говорить: «Гера, белый список — это катастрофа», имея в виду, что нас скоро отключат от глобального интернета, мне, честно говоря, кажется, что это глупо. К этому не надо готовиться.

Полное отключение можно устроить легко и непринужденно. Если вдруг это случится, то никаких предпосылок не будет. Это будет как ведро воды на голову.

