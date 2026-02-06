Зимняя Олимпиада — 2026
06 февраля 2026 в 10:59

В ГД готовят второй антифрод-пакет для создания единого щита от мошенников

В России готовится новый пакет законов для борьбы с кибермошенничеством, который расширит возможности по блокировке вредоносных сайтов, рассказал NEWS.ru председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это также позволит создать единую платформу для обмена данными между банками, операторами и силовиками. Ключевым звеном, отметил он, станет государственная система «Антифрод».

Запускаемая ГИС «Антифрод» позволит наладить информационный обмен между всеми участниками финансового и телекоммуникационного рынков, правоохранительными и регулирующими органами, чтобы оперативно выявлять любую мошенническую активность в интернете и телефонных сетях. В свою очередь банки будут обязаны оборудовать сайты и мобильные приложения антивирусной защитой и усилить свою антифрод-политику, — сказал Аксаков.

По словам депутата, инициатива, разработанная Минцифры, предполагает расширение перечня категорий сайтов, которые можно будет блокировать во внесудебном порядке для пресечения деятельности мошенников.

Ранее Национальный совет финансового рынка выступил против жесткого ограничения числа банковских карт на человека в законопроекте «Антифрод 2.0». Ведомство предложило смягчить это требование: вместо общего лимита в 20 карт разрешить иметь до 10 карт в одном банке. Совет аргументировал это тем, что внутренние ограничения банков уже снижают риски, а строгие ограничения могут навредить честным клиентам, не решив проблему мошенничества.

