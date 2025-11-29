Закуска «Розочки» на праздничный стол: лаваш, колбаса, листик салата — и готово

Приготовьте эффектные и очень вкусные закусочные «Розочки», которые станут настоящим украшением праздничного стола. Делать проще простого! Лаваш, колбаса, листик салата — и готово.

Вам понадобится: 2 листа тонкого лаваша, 300 г колбасы, 200 г творожного сыра, несколько листьев зеленого салата, шпажки для закрепления. Лаваш нарежьте на полоски шириной 3 см. При желании каждую полоску можно слегка смазать творожным сыром для более нежного вкуса. Колбасу нарежьте тонкими ломтиками и разрежьте их напополам. На полоску лаваша выложите несколько половинок ломтиков колбасы, сверху — небольшой кусочек листа салата. Аккуратно заверните лаваш рулетом, формируя «розочку». Закрепите композицию шпажкой для надежности. Повторите с оставшимися ингредиентами.

Вкус этой закуски — удачное сочетание нежной текстуры лаваша, сливочного сыра, сочной колбасы и свежести хрустящего салата.

