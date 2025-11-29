День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 06:46

Закуска «Розочки» на праздничный стол: лаваш, колбаса, листик салата — и готово

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Приготовьте эффектные и очень вкусные закусочные «Розочки», которые станут настоящим украшением праздничного стола. Делать проще простого! Лаваш, колбаса, листик салата — и готово.

Вам понадобится: 2 листа тонкого лаваша, 300 г колбасы, 200 г творожного сыра, несколько листьев зеленого салата, шпажки для закрепления. Лаваш нарежьте на полоски шириной 3 см. При желании каждую полоску можно слегка смазать творожным сыром для более нежного вкуса. Колбасу нарежьте тонкими ломтиками и разрежьте их напополам. На полоску лаваша выложите несколько половинок ломтиков колбасы, сверху — небольшой кусочек листа салата. Аккуратно заверните лаваш рулетом, формируя «розочку». Закрепите композицию шпажкой для надежности. Повторите с оставшимися ингредиентами.

Вкус этой закуски — удачное сочетание нежной текстуры лаваша, сливочного сыра, сочной колбасы и свежести хрустящего салата.

Ранее стало известно, как приготовить рулетики из пекинской капусты: вкуснятина на праздничный стол с ветчиной и сыром.

Проверено редакцией
Читайте также
Смешала бекон, натертую картошку и сыр: готовлю картофельные крокеты, которые вкуснее любого фастфуда. Быстрая закуска из простых продуктов
Общество
Смешала бекон, натертую картошку и сыр: готовлю картофельные крокеты, которые вкуснее любого фастфуда. Быстрая закуска из простых продуктов
«Елочные шарики» из крабовых палочек: вкусная закуска за 10 минут
Семья и жизнь
«Елочные шарики» из крабовых палочек: вкусная закуска за 10 минут
Розовые яйца на новогодний стол: изумительная закуска из бюджетных продуктов
Общество
Розовые яйца на новогодний стол: изумительная закуска из бюджетных продуктов
Готовим шубу, от которой не пахнет рыбой. Секрет внутри!
Семья и жизнь
Готовим шубу, от которой не пахнет рыбой. Секрет внутри!
Сельдь под шубой с секретом: почему стоит добавить тофу в салат
Семья и жизнь
Сельдь под шубой с секретом: почему стоит добавить тофу в салат
закуски
рецепты
простые рецепты
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 103 украинских БПЛА
Удивите всех: канапе на шпажках с сыром и персиком — необычно и легко
В США узнали о неприятном для Евросоюза моменте в переговорах по Украине
Трамп и Мадуро обсудили возможность личной встречи в США
Как «Наполеон», только вкуснее! Готовим воздушный французский торт мильфей
Орден «Материнская слава»: об истории советской награды и ее преемниках
«Снег, гололед, метель»: Вильфанд рассказал о погоде в ближайшие дни
Губернатор раскрыл последствия атаки ВСУ на Таганрог
НПЗ на Кубани загорелся в результате атаки БПЛА
Юрист ответил, когда за курение на балконе грозит штраф
Лютые морозы −40, снегопады, сильный ветер: прогноз погоды в РФ 1–7 декабря
В МВД назвали признаки взломанного аккаунта
В Белом доме запустили виртуальную стену позора для СМИ
В США заявили о необходимости аудита выделяемых средств для Украины
«Чувствовать себя ничтожествами»: в США раскрыли правду о женщинах в ВСУ
Атака ВСУ на Таганрог ночью 29 ноября: взрывы, пострадавшие, что известно
«На грани»: евродепутат рассказал об истощении украинской армии
Психолог разоблачила главное заблуждение о сексе
Психолог объяснила, как правильно рассказать детям о разводе
Стало известно о закрытии двух аэропортов на юге России
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку
Общество

Крутая закуска к вину на Новый год: печем картофельный блин и кладем вкуснейшую начинку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.