Необычный спор привел казахстанца на операционный стол В казахстанском Шымкенте мужчина проглотил 26 ручек и перенес операцию

В казахстанском городе Шымкент местный житель был госпитализирован после того, как проглотил несколько десятков канцелярских принадлежностей, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в ходе спора между двумя приятелями, в результате которого 38-летний мужчина последовательно проглотил 26 ручек.

После совершения необычного пари у него начались сильные боли в области живота, что вынудило его обратиться в медучреждение. Врачи диагностировали наличие в пищеварительном тракте множества инородных предметов, требующих немедленного извлечения.

Для проведения операции медики использовали современное эндоскопическое оборудование, позволившее избежать полостного разреза. Двухчасовая операция завершилась успешно, и все 26 ручек были безопасно извлечены из организма пациента.

Ранее сообщалось, что россиянка случайно проглотила стоматологическую иглу для чистки каналов во время приема у врача в Башкирии. После жалоб пациентки на острую боль в животе рентген показал наличие металлического инструмента в кишечнике, для извлечения которого потребовалась хирургическая операция, хотя медики отрицали факт потери инструмента.