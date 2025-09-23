На Украине озвучили, кто может стать лидером «тихого переворота»

В ближайшем окружении президента Украины Владимира Зеленского могут произойти серьезные кадровые перестановки, сообщает издание «Страна.ua». По его данным, возможно усиление роли первого вице-премьера Михаила Федорова, который способен стать лидером «тихого переворота».

Издание характеризует Федорова как одного из последних крупных политиков в окружении Зеленского, сохраняющего значительное влияние. Отмечается его медийность и положительный имидж, а также роль в июльском решении о возвращении полномочий антикоррупционным органам.

По информации СМИ, в Киеве сформировался влиятельный альянс, недовольный главой Офиса президента Андреем Ермаком. Федоров рассматривается как потенциальный кандидат на пост исполняющего обязанности премьер-министра в случае отставки Юлии Свириденко.

Тогда Зеленский будет договариваться с ним в каждом конкретном случае, учитывать разные интересы, — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что бывший главком Вооруженных сил Украины, а ныне посол страны в Великобритании Валерий Залужный фактически является подельником и «братом-близнецом» Зеленского. Такой вывод был сделан из-за обещания экс-военачальника, данного Ермаку, не критиковать украинские власти во время конфликта.