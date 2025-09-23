Владельцы велосипедов и колясок могут получить неожиданный штраф Депутат Кошелев: оставленные в подъездах велосипеды и коляски грозят штрафом

Жильцы многоквартирных домов могут быть оштрафованы за оставление детских колясок, велосипедов и другого имущества в местах общего пользования, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с ТАСС. По словам парламентария, такое хранение нарушает требования пожарной безопасности.

Депутат пояснил, что в новых жилых домах предусмотрены специальные помещения для хранения подобных предметов. Однако большинство старых зданий не имеют соответствующей инфраструктуры, что не отменяет запрета на размещение личных вещей в подъездах.

Ответственность за несоблюдение требований пожарной безопасности установлена статьей 20.4 КоАП РФ, по которой за захламление лестничной клетки граждан ждет предупреждение или штраф от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, — указано в сообщении.

Запрет регулируется правилами противопожарного режима и техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности. Нарушителям грозит административная ответственность в виде предупреждения или денежного взыскания.

