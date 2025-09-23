Аэропорт Саратова временно прекратил работать

Аэропорт Саратова (Гагарин) временно прекратил работу, написал в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его данным, воздушная гавань не принимает и не выпускает самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — написал Кореняко.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. В результате с 20:00 до 00:00 по московскому времени было перенесено 13 вылетающих рейсов и отменено 6 рейсов. Также задерживается прибытие 40 авиалайнеров.

Также стало известно, что в районе Новой Москвы пассажирский самолет пролетел на экстремально низкой высоте над крышами жилых многоэтажек. Экипаж воздушного судна преднамеренно снизился для безопасности полета из-за угрозы атаки беспилотников.

Помимо этого, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над столицей вечером 22 сентября было уничтожено 17 дронов. Первое сообщение о воздушной атаке появилось в 19:40 по московскому времени. В течение вечера информация оперативно обновлялась — Собянин публиковал новые данные минимум раз в час. Общая оперативная обстановка в столице остается под контролем.