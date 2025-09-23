«Интервидение-2025»
«Опасно агрессивные»: в США оценили позицию стран Балтии по России

FT: в Белом доме считают опасной агрессивность стран Балтии по отношению к РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Часть сотрудников администрации президента США Дональда Трампа выражает обеспокоенность агрессивной позицией стран Балтии в отношении России, пишет Financial Times. По мнению американских чиновников, такой подход начинает оказывать чрезмерное влияние на европейскую внешнюю политику.

Явление агрессивности в Вашингтоне называют «эстонизацией» европейской дипломатии. Как отмечает издание, напряженность между администрацией Трампа и балтийскими союзниками существует «под поверхностью» официальных отношений.

Среди части администрации Трампа прибалтийские страны рассматриваются как опасно агрессивные в их отношении к президенту РФ Владимиру Путину, — указали авторы.

Недоверие между сторонами является взаимным: балтийские государства сомневаются в поддержке со стороны администрации Трампа. При этом европейские страны, хотя и демонстрируют последовательную поддержку восточных союзников, опасаются перспективы конфронтации с Россией без участия США. Статья подчеркивает сложность складывающейся геополитической ситуации.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложит запрет на экспорт ряда химикатов, металлов, руд и солей, а также усилит контроль за поставками в рамках 19-го пакета санкций. Меры затронут предприятия России, Китая и Индии.

