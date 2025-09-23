Названы топ-5 причин сразу сменить пластического хирурга

Настойчивость и давление врача перед пластикой должны стать поводом задуматься о смене специалиста, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. Он отметил, что также пациенту стоит насторожиться, если доктор не заинтересован в его желаниях по изменению внешности.

Один из «ред флагов» — давление и настойчивость. Пластическая операция — это личное решение, которое должно быть обдумано и принято без спешки. Если хирург оказывает давление, торопит с принятием решения, настаивает на немедленной операции или предлагает скидки, это повод уйти, — пояснил Алексанян.

В-третьих, по его словам, важно быть внимательными к обещаниям нереалистичных результатов. Он подчеркнул, что, хотя пластическая хирургия предлагает множество возможностей, у нее есть свои пределы. По его словам, откровенные обещания «сделать из вас звезду» должны вызвать серьезные подозрения.

Четвертое, на что следует обратить внимание, — это отсутствие обсуждения рисков и осложнений. Любая операция, даже самая простая, несет в себе определенные риски. Добросовестный врач подробно расскажет о возможных осложнениях, способах их предотвращения и методах лечения, если они возникнут, — подметил эксперт.

Врач добавил, что нежелание специалиста показывать фотографии «до» и «после» других пациентов — тоже повод задуматься. Как отметил Алексанян, подобные снимки являются важным инструментом, позволяющим оценить мастерство хирурга и реалистичность результатов.

Ранее хирург Роман Рыжих предупредил, что мода на «улыбку Джокера» среди подростков, при которой они подрезают уголки рта, может обернуться серьезными проблемами. По его словам, это могут быть шрамы, проблемы с речью и подтекание слюны. Он также отметил, что через такие повреждения кожи в организм легко проникают бактерии и вирусы.